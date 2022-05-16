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Erzurum Ticaret Borsası

16.05.2022 16:09
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) bulgurun kilogramı 1,67 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) bulgurun kilogramı 1,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
BulgurKg1,671,671,67HTSG
PirinçKg4,508,006,86HTSG
Kırmızı mercimekKg7,507,507,50HTSG
Yeşil mercimekKg7,507,507,50HTSG
Siyah zeytinKg14,0015,00???????14,65HTSG

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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Ticaret, Erzurum, Pirinç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika


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