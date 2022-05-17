Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

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Erzurum Ticaret Borsası

17.05.2022 16:23
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg92,0092,0092,00HTS
Kaşar peyniriKg66,0069,6068,68HTS
Peynir yağlıKg46,2046,2046,20HTS
Tavuk etiKg20,0060,0044,35HTS
Ayçiçek yağıKg35,7435,7535,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

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