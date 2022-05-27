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Erzurum Ticaret Borsası

27.05.2022 16:37
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 75,49 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 75,49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZEN ÇOKORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,72130,0075,49HTS
Kaşar peyniriKg55,0055,0055,00HTS
Yağlı peynirKg30,0030,0030,00HTS
TereyağıKg70,0070,0070,00HTS
PatatesKg6,506,506,50HTS
Kuru soğanKg3,455,004,29HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Ticaret, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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