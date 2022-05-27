Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 75,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ
|EN ÇOK
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|67,72
|130,00
|75,49
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|70,00
|70,00
|70,00
|HTS
|Patates
|Kg
|6,50
|6,50
|6,50
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,45
|5,00
|4,29
|HTS
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