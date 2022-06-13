Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

13.06.2022 16:16
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg119,00119,00119,00HTS
Yağlı peynirKg87,2987,2987,29HTS
Kırmızı mercimekKg24,2124,2124,21HTS
Kuru fasulyeKg21,3521,3521,35HTS
NohutKg22,1322,1322,13HTS
Yeşil mercimekKg24,4524,4524,45HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

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