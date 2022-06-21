Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 81,63 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (lira)
|EN ÇOK FİYAT (lira)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|66,00
|115,00
|81,63
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|ESKS
|Kaşar peyniri
|Kg
|55,00
|112,00
|74,92
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|37,00
|66,00
|56,33
|HTS
|Patates
|Kg
|3,00
|10,00
|6,80
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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