Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

18.07.2022 16:39
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg82,0082,0082,00HTS
Kaşar peyniriKg67,0082,4875,23HTS
Yağlı peynirKg60,0068,0062,51HTS
Civil peynirKg62,1762,1762,17HTS
PatatesKg5,009,005,11HTS
Kuru soğanKg13,0013,0013,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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