Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|82,00
|82,00
|82,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|67,00
|82,48
|75,23
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|60,00
|68,00
|62,51
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|62,17
|62,17
|62,17
|HTS
|Patates
|Kg
|5,00
|9,00
|5,11
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|13,00
|13,00
|13,00
|HTS
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