Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 82 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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