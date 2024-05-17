Erzurum Ticaret Borsası Başkanı, Kamu Bankalarının Faiz Oranlarını Eleştirdi

Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, son günlerde kamu bankaları tarafından, sanayici, esnaf ve üyelerin kullanmış oldukları mevcut kredilerine kamu bankaları tarafından yansıtılan yeni faiz oranlarının kabul edilebilir olmadığını ve alınan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Başkan Oral, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Dünya küresel bir kriz ve dar boğazla mücadele ederken, ülkemizde de bu konuyla top yekün bir mücadele söz konusudur.

Devletimizin üretime ve ticarete yönelik mutlak çözümler üretmeye çalıştığı aşikar ve ortadır. Esnafımızı her koşulda koruyup kollayan paketler ve projeler sağlayan devletimize müteşekkiriz. Bizlerde STK'lar olarak ülke ekonomisinde ticaretin önemli halkalarından olan üreticimiz, sanayicimiz ve esnafımızın ayakta kalması adına her fırsatta ve koşulda esnafımızın destekçisi oluyoruz. Faiz oranlarının yükseldiği bu dönemde, finansa erişimde sıkıntının yaşandığı ortadadır ve malumumuzdur.

Bu sebeple yeni faiz oranları ortaya çıkmış ve alınan kredilere yansıtılmaktadır. Bu zaman zarfında, ticari faaliyetine devam edebilmek adına kredi kullanmış üyelerimizin mevcut kredilerine, kamu bankalarının yansıttığı yeni faiz oranları kabul edilebilir değildir. Zor ve meşakkatli bir süreçten geçen sanayicimiz ve esnafımızın boynuna yüklenen bu faiz artışının biran evvel revize edilmesini, ödeme sıkıntısı çeken esnafımıza, yapılandırma ve hatta borç ertelemenin getirilmesini talep ediyoruz.

Aksi halde bu artış, ekonomik zincirin en önemli halkalarından olan ticaret erbabının ciddi şekilde belini bükecektir ki, bu durum asla kabul edebilir değildir. Bankaların bu durumdan biran önce vaz geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM