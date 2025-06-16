Erzurum Ticaret Borsası Hınıs'ta Yerel Üreticileri Destekledi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası Hınıs'ta Yerel Üreticileri Destekledi

Erzurum Ticaret Borsası Hınıs\'ta Yerel Üreticileri Destekledi
16.06.2025 16:48  Güncelleme: 16:52
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Erzurum Ticaret Borsası heyeti, Hınıs'ta yerel borsa üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, teşekkür belgeleri takdim etti ve bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik incelemelerde bulundu. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) heyeti, Hınıs ilçesinde bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte, bölgedeki üyelerle bir araya geldi, kamu temsilcilerini ziyaret etti ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım lansmanına katıldı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Hınıs'ta faaliyet gösteren borsa üyeleriyle görüşmeler yapıldı. Üyelerin sektörlerine ilişkin sorunları ve talepleri dinleyen ETB Başkanı Hakan Oral, çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Oral, ayrıca borsa üyelerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu'na gösterdikleri hassasiyet ve üyelik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri dolayısıyla "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

ETB heyeti, daha sonra Hınıs Belediye Başkan Vekili Yusuf İslam Yürekseven ve Hınıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faruk Atalay'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, Erzurum Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan ortak faaliyetler ele alındı.

Hınıs programı kapsamında ilçenin doğal miraslarından biri olan Hınıs Kanyonları da ziyaret edildi. Heyet burada incelemelerde bulunarak, bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı. Aynı zamanda Tarihi Ulu Cami bölgesinde de incelemelerde bulunan heyet, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin kalkınmaya entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyarete ilişkin konuşan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Hınıs'ın sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin bölgesel kalkınma açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Başkan Oral, şu ifadeleri kullandı: "Borsa olarak bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Hınıs programımız çerçevesinde, ilçemizin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirasın ve doğal güzelliklerin kalkınma sürecine entegre edilmesini son derece önemli buluyoruz. Özellikle Tarihi Ulu Cami ile Hınıs Kanyonları gibi eşsiz yapılar ve alanlar, yalnızca yerel halk için değil, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistler için de büyük bir cazibe merkezi potansiyeli taşıyor. Bu değerlerin tanıtımı, korunması ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi; hem ilçemizin tanınırlığını artıracak hem de ekonomik anlamda yeni fırsatlar oluşturacaktır. Erzurum Ticaret Borsası olarak, bu sürece her türlü katkıyı sağlamaya ve yerel kalkınmanın bir parçası olmaya devam edeceğiz."

Günün öne çıkan etkinliklerinden biri ise Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen Coğrafi İşaretli Hınıs Köftesi Tanıtım Lansmanı oldu. Lansmana Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, TKDK Koordinatörü Mustafa Kılıç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dağıstan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu birçok davetli katıldı. Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescillenen Hınıs Köftesi'nin tanıtıldığı programda, katılımcılara köfte ikram edildi; ürünün markalaşması, tanıtımı ve pazarlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Programda ayrıca Hınıs Köftesi'nin yanı sıra coğrafi işaretli Hınıs Fasulyesi ve bölgenin doğal zenginliklerinden Hınıs Kanyonu da gündeme geldi. Erzurum Ticaret Borsası yetkilileri, bu değerlerin hem ekonomik hem de kültürel açıdan değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erzurum Ticaret Borsası'nın Hınıs ziyareti, yerel üreticiye verilen desteği ve bölgesel kalkınmaya yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Turizm, Borsa, Hınıs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası Hınıs'ta Yerel Üreticileri Destekledi - Son Dakika

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