Erzurum'un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7'ye çıktı

05.04.2022 10:44
Erzurum'un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7'ye çıktı

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2022 Şubat ayı teşvikli yatırım payı yüzde 5,55, 2022 Ocak-Şubat 2021 dönemi teşvikli yatırım payı yüzde 5,17, 2001-2022 dönemi teşvikli yatırım payı ise yüzde 6,73 oldu5.

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2022 Şubat ayı teşvikli yatırım payı yüzde 5,55, 2022 Ocak-Şubat 2021 dönemi teşvikli yatırım payı yüzde 5,17, 2001-2022 dönemi teşvikli yatırım payı ise yüzde 6,73 oldu

5. Bölge Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum'un içinde yer aldığı 5'inci Teşvik Bölgesinde 2022 Şubat ayında 54, 2022 Ocak -Şubat ayları içinde ise 116, 2001 -2021 sürecinde ise 7 bin 146 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum'un Bölge Payları

DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalarda, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat'la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum'un teşvikli yatırım sayısı payı 2001-2022 bütününde yüzde 6,73 olarak kaydedildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Golda, küresel gıda risklerine hazır Golda, küresel gıda risklerine hazır Yılın ikinci koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı Yılın ikinci koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Yatırım, Erzurum, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7'ye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:40 Fenomenlerin buluştuğu partide kavga! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin tartışmasında masa ve yumruklar havada uçuştu
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na çok sert sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'un teşvikli yatırım payı yüzde 6.7'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement