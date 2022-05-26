Erzurum'un ülke payı yüzde 21'e yükseldi

Erzurum'dan bu yılın Nisan ayında 6, yılın ilk dört ayında ise 47 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 12'inci oldu.

TÜRKPATENT 2022 Nisan dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum'dan bu yılın Nisan ayında 6, yılın ilk dört ayında ise 47 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 12'inci oldu.

Nisan Ayı Verileri

Nisan ayında Erzurum'dan 6, KUDAKA istatistik Bölgesinden 9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 30, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 67 ülkede ise 716 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 20, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 8,9, ülkede yüzde 0,83 oldu.

Yılın İlk 4 Ayına Ait Veriler

2022 yılının ilk 4 ayında Erzurum'dan 47, KUDAKA istatistik Bölgesinden 59, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 83, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 203, ülkede ise 2 bin 193 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 79,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,62, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 23,15, ülkede yüzde 2,14 oldu.

Erzurum Faydalı Modelde 12'inci

Erzurum; yılın ilk 4 ayında en fazla başvuru kaydedilen 12'inci il oldu. Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Adana, Erzurum, Malatya, Aydın, Antalya, Burdur, Muğla, Denizli, Çanakkale, Balıkesir olarak sıralandı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın ilk 4 ayında Doğu Anadolu Bölgesinin 13 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum'dan 47, Malatya'dan 46, Muş'tan 23, Van'dan 16, Bingöl'den 6, Erzincan'dan 7, Bitlis'ten 10, Elazığ'dan 21, Ağrı'dan 5, Tunceli'den 2, Iğdır'dan 11, Kars'tan 8, Hakkari'den 1 başvuru kaydedildi. Dönemde bölgeden başvuru yapılmayan tek il Ardahan olarak bildirildi. - ERZURUM