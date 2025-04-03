Esnaf Boykot Değerlendirmesi

Boykotta sağduyunun kazandığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, " Boykot beklenen etkiyi oluşturmadı ve toplumda geniş bir destek bulmadı" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, son dönemde gündeme gelen boykot çağrıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelikus, boykotun beklenen etkiyi oluşturmadığını ve toplumda geniş bir destek bulmadığını ifade etti.

"Bayram sonrasında genellikle alışveriş durgun seyreder; buna rağmen 2 Nisan tarihli alışveriş oldukça canlıydı" diyen Çelikus, bu tür girişimlerin her zaman toplumsal bir mutabakat gerektirdiğini vurguladı. Boykotun, esnafın zaten zor durumda olan ticaretini daha da sıkıntıya sokabileceğini belirtti.

Çelikus, siyasi mücadelelerin ticareti etkilememesi, siyasetin kendi mecrasında kalması gerektiğini ifade etti. Çelikus, sosyal barışın teminatı olan esnaf ve sanatkarın zarar gördüğü hiçbir politikanın başarılı olamayacağının bir kez daha görüldüğünü belirtti. - İSTANBUL