Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi - Son Dakika
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Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

20.03.2022 14:55

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

ERZURUM - Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.

Et piyasasında son zamanlarda belirsizlik yaşandığını söyleyen Kenan Ejder, "Mutlaka ithalatın yolunun açılması gerekiyor. Et fiyatlarında belirsizlik var. Üretici besi yapamıyor. İneği bitirirsek dana olmayacak. Dana olmazsa süt olmayacak" dedi.

Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi - Son Dakika


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