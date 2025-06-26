Eti Bakır'dan Yeni Gübre Tesisi - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Bakır'dan Yeni Gübre Tesisi

26.06.2025 11:38
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Eti Bakır, Samsun'da 300 milyon dolarlık gübre tesisi ile üretime başladı, çiftçiye destek sağlayacak.

Eti Bakır, Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'ne entegre olarak 300 milyon dolar yatırımla kurduğu gübre tesisinde üretime başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca göre yılda 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) ya da 720 bin ton NPK kompoze gübresi üretebilecek tesis, Türk çiftçisine destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, gübre tesisi yatırımlarında en önemli hedeflerinin Türk çiftçisine ve ülkenin tarımına destek olmak olduğunu belirterek, " Türkiye'de 6 milyon ton civarında bir gübre pazarı var, bunun 650 bin tona yakınını DAP gübre oluşturuyor. Bizim Samsun ve Mazıdağı tesislerimiz bu iki gübreyi de üretebilecek niteliklere sahip. Dolayısıyla pazar, hangi gübreye ihtiyaç duyuyorsa biz onu üretmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Türkiye gibi potansiyeli yüksek bir ülke için gübre üretimi ve etkili kullanımının tarımın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Mardin ve Samsun tesislerinde yerli gübre üretimiyle tarım ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamakla birlikte döngüsel ekonomi modelimizle ürettiğimiz gübreyi uygun fiyatla piyasaya sunarak, çiftçiyi desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir tarımda gelişimin, Türk çiftçisinin uygun fiyatlarla gübreye ulaşmasıyla artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

70 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gübre tesisinin, günde 2 bin ton gübre üretebileceğini aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"2 gübre depolama, silo depolama, değirmen, yardımcı üniteler, DAP binası, fosforik asit alanı, şalt binası, giyinme odası ve paketleme olmak üzere 10 bölümden oluşan tesis, kullanılan son teknolojiler sayesinde verimliliğiyle öne çıkıyor. Gübre tesisine entegre olarak kurulan konveyör hatlarıyla limandan gelen hammadde, tam otomatik bantlar üzerinden üretim hattına aktarılıyor. İhtiyaç durumunda gübrenin ihraç edilmesi de yine bu konveyör hattı aracılığıyla yapılacak."

Akbaş, yeni gübre tesisinin 4 kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonunun, Avrupa normlarının da altında değerlerde tutulduğu bilgisini paylaşarak, "Tesisin hammadde depolama alanı yine son teknoloji ile üretilen silolardan oluşuyor. Bu silolar sayesinde hammaddenin çevreye yayılımı ve toz taşınımının önüne geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eti Bakır, Ekonomi, Güncel, Samsun, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Bakır'dan Yeni Gübre Tesisi - Son Dakika

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