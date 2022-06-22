EUAS International ICC heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti - Son Dakika
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EUAS International ICC heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

22.06.2022 10:54
EUAS International ICC heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

EUAS International ICC'nin yönetici ve çalışanlarından oluşan şirket temsilcilerinin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret ettiği bildirildi.

EUAS International ICC'nin yönetici ve çalışanlarından oluşan şirket temsilcilerinin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret ettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, EUAS International ICC Genel Müdürü Necati Yamaç başkanlığındaki heyetin, yapımı devam eden güç ünitelerindeki inşaat çalışmalarını yerinde gözlemlediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, heyetin büyük ölçekli ekipman deposu ve Doğu Deniz Kargo Terminali'ni ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butçkikh, Türk ve yabancı şirketlerin Akkuyu NGS projesine ilgisinin arttığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"EUAS International ICC yöneticileri ve uzmanlarından oluşan heyetin ziyareti, daha sonra Türkiye'de yeni nükleer projelerin uygulanmasına katılacak olan Türk meslektaşlarla deneyim paylaşmak için iyi bir fırsat oldu. Konuklara NGS'nin inşasının mevcut aşaması, proje katılımcılarının yapısı, NGS'nin ihtiyaçlarına yönelik üretim yerlileştirme çalışmaları ve denetim faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdik. Ayrıca, projenin saha koşullarına uyarlanması, güvenlik kültürü ve iletişim konularına da odaklandık."

YORUMLAR
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Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EUAS International ICC heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti - Son Dakika

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