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Ev tekstil firması personel alacağını duyurdu - Son Dakika

Ev tekstil firması personel alacağını duyurdu

15.02.2022 10:27
Ev tekstil firması personel alacağını duyurdu

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren ev tekstili firmasının üretim bölümü ve makine bakım bölümü için 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren ev tekstili firmasının üretim bölümü ve makine bakım bölümü için 30 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, ev tekstili firması için 30 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren firmada çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan tekstil firması, iplik, boya-baskı, dokuma ve konfeksiyon bölümleri ile makine bakım bölümleri için personel alımı yapacak. Elektrik-elektronik makine bakımcı 5 erkek personel ile üretim alanında erkek-kadın 25 personel alımı yapacağı duyuruldu. 18-45 yaş aralığında yapılacak toplam 30 personel için başvurular 17 Şubat Perşembe günü 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

Ev tekstil firması personel alacağını duyurdu

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev tekstil firması personel alacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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