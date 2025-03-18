Eximbank Yönlendirme Kurulu Toplandı

(ANKARA) - Türk Eximbank'ın 2025 yılı kredi ve kaynak kullanma amaçlı yönlendirme kurulu bugün toplanıyor. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ömer Bolat'ın ve banka yönetim kurulunun Eximbank–Yüksek Danışma Kredileri Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eximbank–Yüksek Danışma Kredileri Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat, 18 Mart Salı günü Eximbank – Yüksek Danışma Kredileri Yönlendirme Kurulu Toplantısına katılacaktır. Toplantı, ülkemizin ihracat odaklı politikası ile uyumlu bir şekilde devam eden ihracat desteklerine yönelik sürece önemli katkılar sağlayacaktır. Türk Eximbank, 2024 yılında da kredi ve sigorta desteklerinin yanı sıra ilave kaynaklar oluşturarak, farklı sektörlerdeki ihracatçılarımıza önemli destekler sağlamıştır.

Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatımıza 24 milyar dolar nakdi kredi, 25 milyar dolar sigorta olmak üzere, toplam 49 milyar dolar destek ile tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaşmıştır.

Türk Eximbank, 2024 yılında Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle düzenlenen programla yeni Genel Müdürlük binasına taşınmış ve faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır. Türk Eximbank'ın 2023 yıl sonu itibariyle 20,6 milyar olan ödenmiş sermayesi, 2024 yılı itibariyle 34,7 milyar TL artırılarak, 55,3 milyar TL'ye, öz kaynağı ise toplam 100 milyar TL tutarına yükseltilmiştir.

"Banka teminat mektubu dışındaki alternatif teminatlar ile Eximbank üzerinden 140 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı"

2024 yılı içerisinde başarılı borçlanma işlemleriyle yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan Türk Eximbank'a 8,4 milyar dolar ilave kaynak sağlanmıştır. Bu tutarın 3,6 milyar doları ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm projelerinin finansmanını sağlamak amacıyla tahsis edilmiştir.

Finansal hizmetlerin ve desteklerin toplumun geniş kesimlerine, özellikle küçük işletmelere yayılmasını amaçlayan tabana yayılma politikası neticesinde, Eximbank ile çalışan ihracatçılar içerisinde KOBİ'lerimizin oranı yüzde 84'e ulaşmıştır.

İhracat odaklı politikalarla uyumlu şekilde Eximbank, firmalarımızın Afrika ülkelerinde daha fazla proje alma ve ihracat yapma potansiyelini artırması amacıyla Afrika kıtasının önde gelen çok taraflı kalkınma bankaları arasında yer alan Africa Finance Corporation'a (AFC) hissedar olmuştur.

İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla kredi teminat çeşitliliği uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Banka teminat mektubu dışındaki alternatif teminatlar ile Eximbank üzerinden 140 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Benzer şekilde, ihracatçılarımıza Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları'na uygun finansman ve sigorta ürünleri sunulmaya başlanmıştır."