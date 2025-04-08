EY'den Küresel Vergi Raporu Yayımı

EY, küresel vergi politikalarındaki değişimleri ele aldığı "2025 EY Küresel Vergi Politikası ve İhtilaf Görünümü" raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 71 farklı yargı alanından profesyonelin katkısıyla hazırlanan raporda, küresel vergi uygulamalarındaki değişimlere dair öngörüler yer aldı. Rapor, uluslararası düzeyde vergisel düzenlemelere dair eğilimleri değerlendirirken, ülkelerin kendi perspektiflerinden sunduğu analizlere de yer veriyor.

Şirketlerin, küresel vergi ortamındaki belirsizlik ve jeopolitik gelişmeler ışığında değişime hazırlıklı olmalarının önemine işaret edilen raporda, stratejik uyum sağlayabilen işletmelerin maliyet avantajı elde edebileceği ve rekabet gücünü artırabileceği belirtildi.

Rapora göre, üretken yapay zeka (GenAI) teknolojisi, vergi departmanları tarafından fırsatların tespiti ve uyum süreçlerinin yönetiminde önemli bir araç haline geldi. GenAI, hem vergi denetimlerinin daha verimli yapılmasında hem de risk analizlerinde kullanılabiliyor.

Ayrıca, vergi politikalarının şirket stratejilerine entegre edilmesi ve vergi birimlerinin tedarik zinciri ile sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarla eşgüdüm içinde çalışması, bütüncül ve etkili kararların alınabilmesi açısından kritik önem taşıyor. Dinamik ekonomik koşullar altında çeviklik öne çıkarken, vergi departmanları da şirketlerin büyüme ve dönüşüm hedeflerinde stratejik bir rol üstleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, AB pazarının işleyişini iyileştirmek için halihazırda kabul edilen girişimleri uygularken, diğer ülkeler de ekonomik görünümlerini iyileştirmek, büyümeyi teşvik etmek, yatırım teşvikleri sağlamak ve geliştirmek için vergi sistemlerini kullanıyor.

Ancak, Sütun 2 (Pillar 2) ek vergisinin uygulanması, farklı vergilendirmeleri beraberinde getirebiliyor veya başka alanlarda halihazırda uygulanan teşviklerin değerini azaltabiliyor. Bu nedenle hükümetler, sundukları teşvikleri şirketler için değerini koruyacak şekilde yeniden tasarlıyor.

"GenAI'ın vergi uygulaması üzerindeki olumlu etkisinin artması bekleniyor"

GenAI teknolojisi, vergi idarelerinin risk değerlendirmelerini otomatik hale getirmesine, anormallikleri tespit etmesine ve denetim süreçlerinde daha isabetli vaka seçimleri yapmasına olanak tanıyarak, uyumluluk süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlıyor.

Vergi yetkilileri, GenAI entegrasyonu için gerekli altyapıyı, uzmanlığı ve yönetim yapılarını oluşturdukça, GenAI'ın vergi uygulaması ve operasyonel verimlilik üzerindeki olumlu etkisinin artması bekleniyor.

"Uygulama karmaşıklığına ve çifte vergilendirmeye neden olabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Hizmetleri Bölüm Başkanı Erkan Baykuş, teknolojik gelişmelerle birlikte, vergi ve finans alanlarının işlevlerinin de daha önce hiç görülmedik bir hızda yeniden tanımlandığını belirtti.

Uzun süredir devam eden küresel vergi işbirliğinin ardından, vergi rekabetinin yeniden gündeme gelmesinin muhtemel bir gelişme olduğunu belirten Baykuş, bu karmaşık ve dinamik süreçte işletmelerin bilgili, proaktif ve çevik bir yapıyla hareket etmesinin başarı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Baykuş, "Birçok hükümet, açıkları kontrol etmeye çalışarak hem ekonomik büyümeden hem de yeni kaynaklardan daha fazla gelir elde etmeye odaklanıyor. Bu geliri toplamak için vergi idareleri yaptırımlarını yoğunlaştırıyor, şeffaflığı artırıyor ve yeni araçlar kullanıyor. Hükümetlerin buna nasıl uyum sağladığı veya farklılaştığı, küresel hedefleri de etkileyecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin adım adım vergi uyumluluğuna yönelerek tutarlı bir stratejiyle verimliliğini artırarak maliyetlerini azaltabileceğini vurgulayan Baykuş, bu nedenle, işletmelerin gelişen düzenlemelere uyum sağlaması, mevcut sistemlerle entegre olması, değişen gereksinimler için bir strateji geliştirmesinin gerektiğini belirtti.

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri Ateş Konca da Sütun 1 üzerinde halen nihai uzlaşıya varılamamasının, belirli sorunlarda takılı kalınması ve dijital hizmetleri vergilendirmeye yönelik farklı ülke yaklaşımlarının devam ediyor olması belirsizliğin artmasına yol açabildiğini belirterek, bu durumun uygulama karmaşıklığına ve çifte vergilendirmeye neden olabileceğini aktardı.

Sütun 1'de gelirin kaynağına ilişkin yeni kavramların, vergi alma haklarının ülkelere yeniden tahsis edilmesinin, farklılaşan transfer fiyatlandırması kuralları gibi diğer tek taraflı uygulamaların da ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Konca, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, Sütun 2 vergilerinin hesaplanması ve raporlama gerekliliklerine uyum süreci de bir çok ülkede başladı. İş yapma biçiminde değişiklikler gerektiren bu yeni vergi uygulamaları, işletmeleri her zamankinden daha çevik olmaya itiyor. Bu nedenle şirketler yeni düzenlemelerin getirdiği zorlukları hızla tespit etmeli ve bunlarla doğacak fırsatları anlamaya ve uygulamaya odaklanmalıdır."