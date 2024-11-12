Eylül 2024'te Cari Hesapta 2.988 Milyon Dolar Fazla - Son Dakika
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Ekonomi

Eylül 2024'te Cari Hesapta 2.988 Milyon Dolar Fazla

Eylül 2024\'te Cari Hesapta 2.988 Milyon Dolar Fazla

TCMB verilerine göre Eylül'de doğrudan yatırımlar 649 milyon dolar, portföy yatırımları 370 milyon dolar net girdi sağladı.

12.11.2024 11:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 649 milyon dolar, portföy yatırımlarında 370 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 725 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1 milyar 854 milyon dolarlık ve 176 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, genel hükümet 701 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolarlık net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 348 milyon dolarlık, 170 milyon dolarlık ve 1 milyar 256 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon ABD doları net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Eylül 2024 Ocak-Eylül

A-CARİ İŞLEMLER HESABI 2.988 -5.271
1.İhracat21.667188.984
2.İthalat24.780230.454

Mal Dengesi-3.113-41.470
3.Hizmet Gelirleri11.87086.390
4.Hizmet Giderleri4.48038.672

Mal ve Hizmet Dengesi4.2776.248
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.2199.924
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.44921.445

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi3.047-5.273
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-592
B.SERMAYE HESABI-6-111
C.FİNANS HESABI-2.538-21.967
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4344.227
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.0837.670
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.57312.454
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2.94328.022
11.1.Hisse Senetleri-83-1.981
11.2.Borç Senetleri3.02630.003
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.59313.172
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet019
12.3.Bankalar3.10011.997
12.4.Diğer Sektörler-5071.156
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.11216.128
13.1.Merkez Bankası-27-8.507
13.2.Genel Hükümet170145
13.3.Bankalar3.47624.455
13.4.Diğer Sektörler49335

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.52016.585
D.NET HATA VE NOKSAN-6.239-20.723

GENEL DENGE7194.138
E.REZERV VARLIKLAR-719-4.138
14.Resmi Rezervler-719-4.138
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eylül 2024'te Cari Hesapta 2.988 Milyon Dolar Fazla - Son Dakika

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