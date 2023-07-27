Faiz artışları sürecek mi? Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "devam" sinyali

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanlığı görevi de Hafize Gaye Erkan'a verildi. Göreve geldiği 2 aylık süreçte faizi sert bir şekilde yükselten Erkan, politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 17,5 seviyesine çekti. Bu gelişme sonrası faiz artışlarının devam edip etmeyeceği merak edilirken, konuya dair önemli bir açıklama yapan Erkan, "devam" sinyali verdi.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayan Erkan, "Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Erkan, "Sıkılaştırma adımlarına devam edeceğiz" mesajıyla faiz artışlarının süreceğinin mesajını vermiş oldu. Önümüzdeki günlerde Merkez'in faizleri kademeli olarak artırmaya devam etmesi bekleniyor.