FAO, Küçükbaş hayvan üreticiliğini artırmayı hedefliyor

Bir bütün olarak Orta Asya alt bölgesinde küçükbaş hayvan üretim sistemlerinin verimliliğini analiz etme ve iyileştirme kapasitelerini artırmayı hedefleniyor.

FAO ve Türkmenistan Hükümeti, 'Sera gazı emisyon yoğunluğunun azaltılması için küçükbaş hayvan üretiminin verimliliğinin arttırılması' başlıklı bir projenin ortak uygulanması için 11 Aralık 2021'de bir anlaşma imzaladı. Resmi tören Türkmenistan Tarafsızlık Günü'nde gerçekleşti. Anlaşmayı, FAO adına FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu ve Türkmenistan Hükümeti adına Tarım ve Çevre Koruma Bakanı Allanur Altyev imzaladı.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)- Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) çatısı altında hayata geçirilen ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ı hedef alan proje, her katılımcı ülkedeki ve bir bütün olarak Orta Asya alt bölgesindeki küçükbaş hayvan üretim sistemlerinin verimliliğini analiz etme ve geliştirme kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda Uygulamalı Çiftçi Okulları gibi hayvan sahipleri için bilgi aktarımına ve ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından çiftçilerin doğrudan eğitilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar oluşturacak.

Proje kapsamında kadın ve gençlerin katılımına özel önem verilerek, Nisan 2024'e kadar, yararlanıcılar temel bilgi ve becerilerle donatılacak.

Proje ayrıca özellikle Türkmenistan'da ve genel olarak alt bölgede hayvancılık sektörünün gelişimine fayda sağlayacak ve başta SKA 1 (Yoksulluğa Son), SKA 2 (Açlığa Son), SKA 13 (İklim Eylemi) ve SKA 15 (Karasal Yaşam) olmak üzere çeşitli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA'lar) ulaşılmasında katkıda bulunacak. - İSTANBUL