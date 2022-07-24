Fasulye hasadı yapan tarım işçileri isyan etti: Adaletli değil, yevmiyelerin yükseltilmesini istiyoruz - Son Dakika
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Fasulye hasadı yapan tarım işçileri isyan etti: Adaletli değil, yevmiyelerin yükseltilmesini istiyoruz

24.07.2022 13:43

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hasadı devam eden fasulye bu yıl üreticisini mutlu etti. Kilosu 10-11 TL arasında değişen fasulyenin hasadını yapan tarım işçileri ise, günlük 100-120 TL arasında değişen yevmiyelerinin artırılmasını talep etti. Tarım işçisi Şenol Yıldız, "Aldığımız eşyalar çok pahalı ama çalışıp aldığımız rakam çok az. Adaletli değil, bunun yükseltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şuhut'ta bu yıl verimin yüksek olduğu fasulyenin ilk hasadında 3 bin dekar alandan elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan geçerek tezgaha kadar gelen fasulyenin kilosu 10 ile 11 lira arasında satılıyor. Satış fiyatı her ne kadar üreticisinin yüzünü güldürse de tarım işçileri aldıkları yevmiyelerden yakınarak, günlük çalışma ücretlerinin iyileştirilmesini istediler.

Fasulye hasadında çalışan tarım işçileri yevmiyelerin artırılmasını istiyor

"120 LİRAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tarım işçisi Şenol Yıldız, sabah 08.00'de iş başı yaptıklarını kaydederek, "Vallahi böyle gidiyor işte işlerimiz. Toparlıyoruz topluyoruz. Fasulye toplamaya sabah çok erken çıkıyoruz ama 120 liraya çalışıyoruz, çok az buluyoruz. Aldığımız eşyalar çok pahalı ama çalışıp aldığımız rakam çok az. Adaletli değil, bunun yükseltilmesini istiyoruz. Çünkü ev geçindirmeye çalışıyoruz. Fasulye 8, 10, 12 lira ama bizim ücretimiz çok az. Bize çok düşük ücret veriyorlar. Hayatımızı buna adamışız ama böyle boş boş geçiyor ömrümüz" dedi.

Fasulye hasadında çalışan tarım işçileri yevmiyelerin artırılmasını istiyor

"ÇOK AZ PARA VERİYORLAR"

Tarım işçisi Güldane Akbulut da aldıkları günlük yevmiyelerin düşük olduğunu ifade ederek, "Fasulyelerimiz çok güzel, fiyatından memnunuz fasulyenin. Günlüğümüz 120 lira, çok az veriyorlar bize, yetmiyor. Zorluklarla geçiyor. Biz çalışmamızdan memnunuz ama parasından memnun değiliz. Parasını biraz yükseltseler iyi olacak" diye konuştu.

Fasulye hasadında çalışan tarım işçileri yevmiyelerin artırılmasını istiyor

SATIŞ FİYATINDAN ÜRETİCİ MEMNUN

Tarla sahibi Abdülkerim Korkmaz, tarlada fasulye hasadının devam ettiğini ve satış fiyatlarının 10-11 TL ile kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fasulye hasadı yapan tarım işçileri isyan etti: Adaletli değil, yevmiyelerin yükseltilmesini istiyoruz - Son Dakika

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