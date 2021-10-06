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Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor - Son Dakika

Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor

06.10.2021 09:39

Vatandaşın en çok yakındığı konulardan biri olan market ve pazarlardaki fahiş fiyatlara karşı yeni düzenleme geliyor. Düzenlemede, bundan sonra açılacak olan marketlerin otoyol kenarlarında olması ve bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinin satışının yasaklanması da yer alıyor.

Son dönemin en çok tartışılan konularından birisi de market ve pazarlardaki fahiş fiyat artışları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da el attığı konuyla ilgili AK Parti kanadı çalışmalara başladı. Buna göre perakende düzenlemesinin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak.

ZİNCİR MARKETLER OTOYOL KENARLARINDA AÇILACAK

Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

KOZMETİK VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ SATAMAYACAKLAR

Sabah'ın haberine göre bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

MEVZUATI ÇİĞNEYEMEYECEKLER

Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.

Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor

TEM Otoyolu, E ticaret, AK Parti, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor - Son Dakika
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