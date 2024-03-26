Fed, 2023'te faaliyet zararı kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

Fed, 2023'te faaliyet zararı kaydetti

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi. Banka, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti. Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu. Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise 2023'te, bir önceki yıla kıyasla 6,2 milyar dolar azalışla 163,8 milyar dolara geriledi.

26.03.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi.

Fed, geçen yıla ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fed'in 2023'teki toplam giderleri, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştı.

Böylece banka, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti.

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri geçen yıl 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu.

Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise 2023'te, bir önceki yıla kıyasla 6,2 milyar dolar azalışla 163,8 milyar dolara geriledi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Banka, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed, 2023'te faaliyet zararı kaydetti - Son Dakika

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