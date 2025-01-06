Fed Başkan Yardımcısı Barr Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed Başkan Yardımcısı Barr Görevinden Ayrılıyor

Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, görevinden ayrılacağını açıkladı.

06.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

Fed'den yapılan açıklamada, Barr'ın 28 Şubat veya bu görevi devralacak birinin onaylanması halinde daha erken bir tarihte denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Barr'ın, Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüreceği belirtilen açıklamada, 19 Temmuz 2022'den bu yana denetimden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Barr'ın istifa mektubunu ABD Başkanı Joe Biden'a sunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barr, denetimden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonun, Küresel Finansal Kriz sonrası Fed'in finansal sistem üzerindeki denetim ve düzenlemeleri için daha büyük bir sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik oluşturmak amacıyla oluşturulduğunu anımsattı.

Barr, "Pozisyonla ilgili bir anlaşmazlık riski, misyonumuz için dikkat dağıtıcı olabilir. Mevcut ortamda, Amerikan halkına yönetim kurulu üyeliği görevinde daha etkili bir şekilde hizmet edebileceğime karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Barr'ın denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi Temmuz 2026'da sona erecekti.

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Barr'ın, Trump'ın kendisini olası bir görevden alma girişimine karşı seçeneklerini değerlendirmek üzere hukuki danışmanlık hizmeti aldığına dair haberler çıkmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkan Yardımcısı Barr Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 ABD Kongresi, Trump’ın seçim zaferini resmen onayladı ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı
21:20 Trump: ’Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk’ Trump: 'Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk'
20:47 İsrail ordusu, Lübnan’da işgal ettiği Nakura’dan çekildi İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 22:17:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fed Başkan Yardımcısı Barr Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.