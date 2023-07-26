Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi - Son Dakika
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Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi

26.07.2023 23:12

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranının eylülde yeniden artırılabileceğini veya sabit bırakılabileceğini söyledi. Powell, enflasyonun hedefin üzerinde olduğunu belirtirken, bu yıl faiz indirimi beklemediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine çekerken, Başkan Jerome Powell, bundan sonraki süreç için konuştu. Fed Başkanı Powell, "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." dedi.

FED, 25 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasaların beklediği gibi 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına çekti.

POWELL, KARAR SONRASI KONUŞTU

Bu oran son 22 yılın en yüksek seviyesi olurken, piyasalar, "Fed bundan sonra faiz artırımına gider mi?" sorusunu şimdiden sormaya başladı. Faiz kararı sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"YÜZDE 2'LİK HEDEF İÇİN ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Fed Başkanı Powell, önümüzdeki dönemde gerekirse daha fazla sıkılaşmaya gidebilecekleri mesajını verdi. Enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu belirten Powell "Enflasyon daha ılımlı hale geldi ama yüzde 2'lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.

"FAİZİ ARTIRABİLİRİZ, SABİT DE BIRAKABİLİRİZ"

Powell enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını, gelecekteki faiz artışlarının veriye bağlı olacağını belirtti. Son enflasyon verisinin beklenenden daha iyi geldiğini ancak tek veri ile hareket etmediklerini söyleyen Başkan "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz." diye konuştu.

POWELL, BU YIL FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYOR

Powell uyguladıkları politikanın uzun zaman yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Kararların toplantıdan toplantıya verilmeye devam edeceğini belirtti. Bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirten Powell bazı Fed üyelerinin gelecek yıl faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyledi. Powell artık durgunluk beklemediklerini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti

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Son Dakika Ekonomi Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fed faiz oranını artırdı! Powell karar sonrası faiz oranının eylül ayında yeniden artırılabileceğini söyledi - Son Dakika
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