Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

30.07.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı, 2'ye karşı 9 oyla onaylandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın söz konusu karara karşı oy kullandığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtildi.

Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin büyümesinin ılımlı hale geldiğine işaret ettiği belirtilen açıklamada,??????? işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğu aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin de yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

Faiz indirimlerine ocak ayında ara verilmişti

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve haziran aylarındaki toplantılarında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Trump’tan Rusya’ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum Trump'tan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
09:32
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu Hem yeni mesleği hem son hali şaşırttı
Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali şaşırttı
09:30
Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları
09:29
Bir gecede milyoner oldu
Bir gecede milyoner oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 21:53:17. #7.13#
SON DAKİKA: Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.