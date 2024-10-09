Fed, Faizleri 50 Baz Puan İndirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Fed, Faizleri 50 Baz Puan İndirdi

Fed'in tutanakları, çoğunluğun 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ortaya koydu.

09.10.2024 23:48
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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 4 yıl aradan sonra ilk kez indirildiği, 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin faiz indiriminin boyutu konusundaki görüş ayrılıklarını gösterdi.

Tutanaklarda, enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında tüm yetkililerin, para politikası duruşunun gevşetilmesinin uygunluğu konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Kaydedilen önemli ilerleme göz önüne alındığında yetkililerin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği belirtilen tutanaklarda, "Ancak ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililer, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesini tercih edeceklerini ve birkaç yetkili de böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin, 25 baz puanlık faiz indiriminin kademeli bir politika normalleşmesiyle uyumlu olacağını ve bunun politika yapıcılara ekonomi geliştikçe politikanın kısıtlayıcılığının derecesini değerlendirmek için zaman tanıyacağını belirttiği aktarıldı.

Neredeyse tüm yetkililerin son aylık verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olduğunu değerlendirdiği kaydedilen tutanaklarda, "Enflasyon görünümüne ilişkin olarak neredeyse tüm yetkililer, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güvenlerinin arttığını belirtti." bilgisi verildi.

Tutanaklarda, yetkililerin iş gücü piyasası göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu, bazılarının iş gücü piyasasındaki koşullar gevşedikçe devam eden gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riskinin arttığına dikkati çektiği belirtildi.

Ekonomik görünüme ilişkin risk ve belirsizliklerin de görüşüldüğü kaydedilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm katılımcılar enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Fed'in eylülde gerçekleşen son toplantısında faiz oranının 50 baz puan indirilmesi kararı 11'e karşı 1 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesinden yana olarak karşı oy kullanmıştı.

Fed'in gelecek toplantısı 6-7 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed, Faizleri 50 Baz Puan İndirdi - Son Dakika

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