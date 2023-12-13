Fed, gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabilir

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayabileceği sinyalini verirken bankanın tahminleri gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonu zaman içerisinde yüzde 2'ye düşürmek için uygun olabilecek "herhangi" bir ilave politika sıkılaştırmasının boyutunun belirlenmesinde Komitenin para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 5,6'dan yüzde 5,4'e düşürdü.

Fed, yıl boyunca her iki toplantıda bir ekonomiye ilişkin tahminlerinin yer aldığı bir "projeksiyon" tablosu yayınlıyor.

Buna göre, Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 olarak korundu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 2,5'te tutuldu.

Söz konusu tahminler Fed'in gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini işaret ediyor.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 olarak belirlendi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de aşağı yönde revize edilirken çekirdek enflasyona yönelik öngörüler bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, 2024 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirildi. Fed'in 2026 yılı çekirdek enflasyon tahmini ise değişmeyerek yüzde 2'de sabit kaldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,6'ya yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e düşürüldü. Büyüme tahmini 2025 yılı için yüzde 1,8'de bırakılırken 2026 için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkartıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,1 ve 2025 için yüzde 4,1 olarak tutuldu. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü ise yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

(Bitti)