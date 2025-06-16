Fed'in Faiz Kararına Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed'in Faiz Kararına Belirsizlik Devam Ediyor

16.06.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in faiz indirim süreci belirsizliğini korurken, uzmanlar farklı öngörülerde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı piyasaların odağına yerleşirken, uzmanlardan gelen farklı görüşler Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar Fed'in ne zaman faiz indireceğini merak ediyor. Bu kapsamda Fed'in 18 Haziran'daki faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Piyasalarda Fed'in eylül ayındaki toplantısına kadar faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki fiyatlamalar öne çıksa da uzmanlardan gelen farklı görüşler Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

"ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,2 daraldı, istihdam büyümesi yavaşladı ve enflasyon son birkaç aydır oldukça ılımlı seyretti. Bu da faiz indirimi için bir argüman olarak kullanılabilir" ifadelerini kullanan Knightley, bununla birlikte ekonomik aktivitedeki zayıflığın şirketlerin gümrük tarifelerinden kaçınmak istemesi nedeniyle ithalatta yaşanan azalıştan kaynaklandığını belirtti.

Knightley, temel talebin iyi seyrettiğini ve ithalattaki gevşemeyle yüzde 4'e yakın bir büyümesi görülebileceğini ifade etti.

Tarifelerin yaz aylarında enflasyonu artırmasının beklendiğini bildiren Knightley, "Bu nedenle Fed bekle-gör modunda kalmaya devam ediyor, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde ne yapabileceklerine dair göstergeler için güncellenmiş tahminlerini yakından izleyeceğiz. Piyasa şu anda eylül ve aralık ayları için iki faiz indirimi fiyatlıyor, bu nedenle Fed'in üç ay önce yayınladığı bu yıl 50 baz puan ve 2026'da 50 baz puan indirim tahminlerini değiştirmesi için çok az baskı var gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Tarifelerin stagflasyonist etkisinin Fed'i iki zıt yöne çekmesi muhtemeldir"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutacağını öngördü.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) resmi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yakından takip edileceğini ifade eden Marey, şunları kaydetti:

"Yeni noktasal grafik FOMC'nin bu yıl ve sonrasında kaç faiz indirimi yapmayı beklediğini ortaya koyacak. Tarifelerin stagflasyonist etkisinin Fed'i iki zıt yöne çekmesi muhtemeldir. Bu nedenle Fed'in tepkilerinde yavaş ve mütevazı olacağını düşünüyoruz. Şimdilik yılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla eylül ayında sadece bir faiz indirimi bekliyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'in Faiz Kararına Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
17:05
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:39
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 12:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: Fed'in Faiz Kararına Belirsizlik Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.