Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı

15.11.2022 12:20
Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasına karar verdi. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde gerçekleşecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

FINDIK TEDARİK SÜRECİNİN HER AŞAMASI İNCELENECEK

Kurumdan edinilen bilgiye göre de soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'nin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Rekabet Kurulu Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ Hakkında Soruşturma Açtı Rekabet Kurulu Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ Hakkında Soruşturma Açtı Tüik: Dış Ticaret Haddi, Yılın 3. Çeyreğinde Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre 16,4 Puan Geriledi Tüik: Dış Ticaret Haddi, Yılın 3. Çeyreğinde Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre 16,4 Puan Geriledi

Rekabet Kurulu, Ferrero Grubu, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Süper Lig'den Dünya Kupası'na 19 futbolcu! Zirvede Galatasaray var
12:01 Bakan Özer, atama bekleyen öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmedi! Verdiği tepki gündem oldu
11:54 Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı
11:33 Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında önemli görüşme! 3 önemli konu masaya yatırılacak
11:25 Bahçeli, Taksim saldırısı iddiaları hakkında konuştu: Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zaman
11:17 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var
11:03 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,61 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye yaylım ateşi! Taksim'deki saldırıyla ilgili ne diyeceği merak konusuydu
10:07 Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 12:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, ünlü çikolata markasına soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement