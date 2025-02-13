Ferrero Grubu Büyümeye Devam Ediyor

Ekonomi

Ferrero Grubu, 2023/24 mali yılına ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, cirosunu yüzde 8,9 artırıp 18,4 milyar avroya yükselterek büyüme trendini sürdürdü.

Ferrero Grubu, holding şirketi Ferrero International S.A. aracılığıyla, 31 Ağustos 2024'te sona eren 2023/24 mali yılına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, bir önceki yıla göre yüzde 8,9 oranında artışla, yılı 18,4 milyar avroluk konsolide ciroyla tamamladı. Yapılan açıklamaya göre 2023/24 mali yılı, değişken hammadde fiyatları ve devam eden enflasyon baskıları nedeniyle zorlu bir ekonomik ortamda geçti. Buna rağmen grup, çalışanlarının, markalarının ve iş modelinin dayanıklılığı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdü. Grup, 31 Ağustos 2024 itibariyle, 37 üretim tesisiyle küresel varlığını korurken, dünya çapındaki çalışan sayısı 47 bin 517'ye yükseldi.

Ferrero Grubu CFO'su Daniel Martinez Carretero, sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: "Sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen, Grubun güçlü bir büyüme yılını daha geride bıraktığını belirtmekten memnuniyet duyuyoruz. Ekonomik ortamın karmaşık yapısına rağmen, markalarımız ve ürünlerimiz iyi performans göstermeye devam ediyor. Bu da tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere ürünlerimizi sürekli yenilediğimizin en iyi göstergesi oldu. Bu yeniliği teşvik etmek ve üretim kapasitemizi artırmak için bu mali yılda toplam sermaye yatırımlarını bir önceki döneme göre yüzde 18 artırdık." - İSTANBUL