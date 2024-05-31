Ferrero Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayımladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ferrero Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayımladı

Ferrero Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu\'nu Yayımladı

Ferrero Grubu, 15. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak çevreyi koruma, sorumlu bileşen tedariki, sorumlu tüketimi teşvik etme ve insanları güçlendirme alanlarında ilerleme kaydettiğini duyurdu. Rapor, Ferrero'nun uzun vadeli stratejisinin bir parçası olan sürdürülebilik çerçevesini vurgulayarak, şirketin temel hedeflerine ulaşmak için ortaklıklar kurduğunu ve tedarik zincirinde şeffaflık sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Ferrero, fındık ve kakao tedarik zincirlerinde izlenebilirlik oranını artırmak için çiftçiler, tedarikçiler, kurumlar ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapıyor. Ayrıca, geri dönüştürülebilir ambalajlar ve su tasarrufu gibi çevresel girişimlerle de önemli ilerlemeler kaydediyor.

31.05.2024 16:18
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Ferrero Grubu, sürdürülebilirlik yolculuğunda kat ettiği ilerlemeyi, yayımladığı 15. Sürdürülebilirlik Raporu ile kamuoyuyla paylaştı.

Ferrero Grubu, şirketin temel sürdürülebilirlik yapıtaşları olan "Çevreyi Korumak", "Sorumlu Bileşen Tedariki", "Sorumlu Tüketimi Teşvik Etmek" ve "İnsanları Güçlendirmek" alanlarında önemli bir ilerleme kaydettiğini raporladı.

Raporu değerlendiren Ferrero Grubu İcra Kurulu Başkanı Giovanni Ferrero, "Ferrero Grubu olarak gelecek nesiller için doğayı koruma konusunda kritik bir rol oynadığımızın farkındayız. Sürdürülebilirliğin Ferrero'nun uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu, elde ettiğimiz güçlü sonuçlarla bir kez daha teyit etmiş olduk. Sürdürülebilirlik çerçevemizi oluşturan dört yapıtaşı, aldığımız her stratejik karara rehberlik ediyor. Ferrero olarak büyümeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ederken, kurduğumuz uzun vadeli ortaklıklarımıza, özellikle de faaliyet gösterdiğimiz ve hammaddelerimizi tedarik ettiğimiz topluluklara değer vermeyi sürdürüyoruz. İlerleme kaydetmek, sektörümüzün sosyal ve çevresel gündemini ileriye taşımak ve toplumsal değer oluşturmak için ortaklıklar kurmanın önemine inanıyoruz" dedi.

2022-2023 mali yılını kapsayan Sürdürülebilirlik Raporu'nda Ferrero'nun sorumlu tedarik yaklaşımı doğrultusunda, temel bileşenlerin tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık sağlamaya yönelik çalışmaları öne çıkıyor. Fındık tedarik zincirinde yüzde 90 izlenebilirlik sağlayan Ferrero, bir önceki yıl yüzde 79 olan izlenebilirliği, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve paylaşmak için üreticiler, tedarikçiler, kurumlar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar sayesinde artırmayı başardı. Ferrero, içerik tedarik ettiği bölgelerdeki tedarik zincirlerinde meydana gelen ormansızlaşma gibi sorunların çözümü için kurduğu ortaklıklarla, sahada yürütülen çalışmalara destek oldu. Bu çalışmalar kapsamında uydu haritalama sisteminin kullanılmasıyla, kakaonun çiftlik düzeyinde izlenebilirliği 2022/23 döneminde yüzde 93'e çıktı. İleri teknolojiyle kapsamlı çalışmalar yürüten Ferrero, aynı zamanda Dünya Kakao Vakfı (WCF) ve Uluslararası Kakao Girişimi (ICI) üyesi. Ferrero, fındık tedarik zincirinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile iş birliği yapıyor.

Ferrero Grubu'nun Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu'nda öne çıkan diğer önemli veriler ise şöyle:

"Ferrero ambalajlarının yüzde 90,7'si geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir şekilde tasarlandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 88,5'ti. Suyu azaltma ve yeniden kullanma girişimleri sayesinde, Ferrero tesislerinde su yoğunluğunda yüzde 20 azaltma kaydedildi (2017-2018 temel yılına kıyasla). 2021-2022 yılına kıyasla ise yüzde 9,6 azalma sağlandı." - TRABZON

Kaynak: İHA

Ferrero Grubu, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ferrero Grubu, Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayımladı - Son Dakika

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