Fethiye'de Girişimcilik Programı Demo Day - Son Dakika
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Ekonomi

Fethiye'de Girişimcilik Programı Demo Day

Fethiye\'de Girişimcilik Programı Demo Day

LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day etkinliği, 15 yenilikçi girişimcinin projelerini sundu.

21.04.2025 14:31
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FETHİYE'de DSİ Konferans Salonu'nda yapılan LİDEA Girişimcilik Programı Demo Day etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 20 Ekim'de başlayan ve 60'tan fazla başvuru alan 24 haftalık yoğun ve tümüyle ücretsiz olan LIDEA Girişim Programı kapsamında, 15 yenilikçi girişimci sahnede projelerini, yatırımcılar, jüri ve geniş katılımcı kitlesine sundu. Likya İş İnsanları Derneği (LİİDER), Hipokampüs ve Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği (TOYED) iş birliğiyle hayata geçirilen program, genç girişimcileri sahneye taşıdı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Üniversitesi Teknokent, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknokent ve Fethiye İşletme Fakültesi, Biruni Üniversitesi Teknokent, Key of Change, Atlas Hub, Nar Fon Yatırım gibi sektörün temsilcileri de yer alarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Sunuculuğu Gazeteci Yazar Yeşim Sarıtaş ve LİDEA Girişimcilik ekibinden Altan Türel'in üstlendiği etkinlik, Fethiye'yi girişimcilik ve inovasyonun merkezi haline getirme vizyonunu ortaya koydu. Etkinlikte; 50'den fazla eğitmen ve toplamda 200 saati aşan mentorluk desteği ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlandı.

Demo Day sunum etkinliğine ise Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve GESİFED Başkanı Hakan Urhan gibi önemli isimler katılarak, girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çektiler.

'BÖLGESEL KALKINMANIN EN GÜÇLÜ YOLU YENİLİKÇİ FİKİRLERDEN GEÇİYOR'

Etkinliğin açılış konuşmalarında, Likya İş İnsanları Derneği Başkanı Volkan Büber, bölgenin iş insanları olarak yeni fikirleri ve girişimleri Fethiye'ye getiren bu organizasyonun, daha önce bölgede yapılmadığı için fikir aşamasında yönetim kurulu ve üyeler tarafından cesur bir şekilde desteklenerek bugüne kadar geldiğini, profesyonel bir yapıya bürünmesinin de TOYED'in özverili yaklaşımı sayesinde olduğunu belirtti. Girişimciliğe olan desteklerinin dernek olarak kesintisiz süreceğini vurgulayarak, bölgesel kalkınmanın en güçlü yolunun yenilikçi fikirlerden geçtiğini söyledi.

Hipokampüs Kurucusu Av. Eşref Aktaş ise, 2020 yılında Hipokampüs'ün kuruluşu ile temelleri atılan bu girişimcilik programı hayalinin gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Fethiye'yi global girişimcilik ekosistemine dahil etme hayalimiz bugün bu sahnede vücut buldu" dedi.

Türkiye Oyunlaştırma Derneği (TOYED) Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz, programın 2 aşamalı ön kuluçka ve kuluçka olarak kurgulanmasında ve 6 ay boyunca 200 saatten fazla eğitim ve mentorlukla 15 girişimi demo day'e hazırlayan tüm eğitimcilere ve bu sürece büyük emek veren Altan Türel, Mahmut Dabbit, Hakan Acar ile demo dayde gönüllü destek veren 20 kadar Gamfed Türkiye gönüllülerini sahneden kutlayarak teşekkür etti.

SUNUMLAR JÜRİ ÜYELERİNE TANITILDI

Etkinlik boyunca, 15 farklı girişimci ekip, geliştirdikleri yenilikçi projeleri üç dakikalık sunumlarla jüri üyelerine tanıttı. Girişimciler ayrıca, jüri üyeleriyle üçer dakikalık soru-cevap oturumlarında projelerini detaylandırma imkanı buldu. Sunumlar; oyunlaştırmadan sürdürülebilirliğe, sağlık teknolojilerinden mobil uygulamalara kadar geniş bir yelpazede vizyoner projeleri içerdi. Programın jüri koltuğunda yer alan isimler arasında; Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Mentörü Dr. Elif Güngör Reis, Triple Helix Teknoloji Transfer Ofisi Kurucusu Dilara Tunca, Teknoloji Girişimleri Hukuku Uzmanı Av. Gürbüz Sarı, Girişimci Avukat ve LİİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç ve Kıdemli Danışman Rıza Gürler yer aldı.

GİRİŞİMCİLERE PRESTİJLİ KURUM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Toplam 15 farklı girişimcinin projeleri arasında öne çıkan dört girişimci, özel ödüllere layık görüldü. Bu özel ödüller, girişimcilerin yenilikçi vizyonlarını desteklemek ve fark yaratan projeleri teşvik etmek amacıyla verildi. 15 girişimcinin sunum yaptığı Demo Day'de, jüri üyeleri projeleri dikkatle değerlendirerek günün en başarılı girişimlerini belirledi.

Birincilik Ödülü, Helimore Günün en büyük ödülü olan 50 bin TL'yi kazanan Helimore, yenilikçi ve sürdürülebilir insansız hava araçlarıyla tarım alanlarının ilaçlanması projesiyle jüriyi etkilemeyi başardı. Ödülü Muğla Milletvekili Sayın Yakup Otgöz tarafından takdim edildi.

İkincilik Ödülü, Oyedu 30 bin TL'lik ödül, LİİDER Başkanı Volkan Büber tarafından Oyedu projesine takdim edilirken, girişimcinin eğitlsel oyun ile vizyoner yaklaşımı büyük beğeni topladı.

Üçüncülük Ödülü, Linqi App bin TL'lik ödülün sahibi olan oyunlaştırılmış yabancı dil uygulaması Linqi App ekibi, başarılarıyla alkış toplarken, ödülünü LİİDER adına Tolga Doğan takdim etti.

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Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Fethiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye'de Girişimcilik Programı Demo Day - Son Dakika

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