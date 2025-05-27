Finans Sektöründe Önemli Büyüme - Son Dakika
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Ekonomi

Finans Sektöründe Önemli Büyüme

Finans Sektöründe Önemli Büyüme
27.05.2025 15:20
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FKB Başkanı Ballı, bankacılık dışı finans sektöründe 2025'te önemli artışlar yaşandığını açıkladı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar görüldüğünü belirterek, "Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, işlem hacminin yüzde 73, aktif büyüklüğünün yüzde 50, öz kaynaklarının ise yüzde 69 büyüdüğünü görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

FKB'nin açıkladığı finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2025 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre, Birliğin temsil ettiği beş sektörün bu dönemde işlem hacmi 695 milyar lira, aktif toplamı 1 trilyon 103 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 220 milyar lira, müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı; "Birliğimiz, temsil ettiği sektörlerin taşıdığı güçlü potansiyeli ekonomimize katkıya dönüştürme hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz, yılın ilk üç ayında sergiledikleri istikrarlı performansla ülke ekonomisine destek olmaya devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Finansal sistemin sağlıklı bir yapıda işlemesi ve derinleşmesi için, FKB'nin çatısı altındaki 125 şirketin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarının, kamu otoritesi tarafından hayata geçirilecek düzenlemelerle daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Ballı, bu yönde atılacak adımların, sektörlerin finansal ekosistem içindeki yerini daha ileri taşıyacağına ve gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınsayacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Ballı, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar görüldüğünü belirterek, "Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin; işlem hacminin yüzde 73, aktif büyüklüğünün yüzde 50, öz kaynaklarının ise yüzde 69 büyüdüğünü görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

-Tasarruf finansman sektörünün işlem hacmi yüzde 276 büyüme ile 176 milyar liraya ulaştı

Özellikle tasarruf finansman sektörünün Mart 2025 tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında öz kaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadığını belirten Ballı, sektörün öz kaynaklarının yüzde 174 yükseliş ile 37,5 milyar liraya, işlem hacminin yüzde 276 büyüme ile 176 milyar liraya, aktif büyüklüğünün ise yüzde 260 artış ile 127 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

Faktoring sektörünün de öz kaynaklarındaki yüzde 67'lik artışın göze çarptığını vurgulayan Ballı, şunları kaydetti.

"Sektörün öz kaynakları bu yükselişle Mart 2025'te 67 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi ise yine aynı dönem ile kıyaslandığında yüzde 49 artışla, 378,2 milyar lirayı buldu. Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre öz kaynaklarında yüzde 60'lık bir artış kaydetti. Sektör bu yükselişle öz kaynaklarını, 31,5 milyar TL'ye çıkardı. Sektörün aktif büyüklüğü ise yüzde 44 artarak 227,4 milyar liraya ulaştı. Finansal Kiralama sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi öz kaynaklarındaki artış ile dikkat çekti. Sektörün öz kaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak yaklaşık 66,7 milyar TL olurken, işlem hacmi de yüzde 49 yükselerek 53,2 milyar liraya ulaştı. Diğer yandan, varlık yönetim şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 86 yükselişle 37,3 milyar lirayı aştı. Sektörün öz kaynakları ise yüzde 60 artarak, 17 milyar lira olarak kaydedildi."

Kaynak: AA

Ali Emre, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finans Sektöründe Önemli Büyüme - Son Dakika

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