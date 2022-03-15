Finans şirketinden ayrılıp market açtılar - Son Dakika
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Finans şirketinden ayrılıp market açtılar

15.03.2022 12:49
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar

Kahramanmaraş'ta özel bir finans şirketinde satış personeli olarak görev yapan iki kardeş, daha önce hiç bilmedikleri market işine başladı.

Kahramanmaraş'ta özel bir finans şirketinde satış personeli olarak görev yapan iki kardeş, daha önce hiç bilmedikleri market işine başladı. Sektörde yabancı olmalarına rağmen işi kavradıklarını söyleyen gençler, kendileri gibi girişimcilere örnek olmak istiyor.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl finans şirketinde çalışan Abdurrahman ve Hüseyin Koyun kardeşler, daha önce market sektöründe tecrübesi bulunan kuzenleri Reşit Koyun ile birlikte yaklaşık bin metrekare alana sahip bir marketi devraldı. Üç aydır market işleten girişimci gençler müşterilerin de ilgisiyle, yabancısı oldukları sektörde 15 kişiye istihdam sağladı.

"Kesinlikle kimse girişimcilikten korkmasın"

Masabaşı işi bırakıp girişimcilik ruhu ile ticarete atıldıklarını söyleyen Abdurrahman Koyun, "Daha önce 10 yıldır finans şirketinde görev yaptım. Burayı açtık ve 3 kişi olarak başlangıç yaptık. Üçümüz de genç girişimci olarak market işine girdik. Biri kardeşim, diğeri de kuzenim. Kuzenimizin bu sektörde tecrübesi vardı, bizler de finans alanında tecrübeliydik. Üçümüzün tecrübesini birleştirdik ve bu yola çıktık. Kesinlikle kimse girişimcilikten korkmasın. Gayret ediyoruz, sonucu zaten Allah veriyor. Herkese de bu işi öneriyoruz. Çünkü girişimciliğin biraz daha genç yaşta başlıyor olması lazım. Tecrübe lazım, fakat insanlar olumsuzluklarla karşılaşmaktan korkmamalı" dedi.

Reşit Koyun ise, "Biz 3 aydır bu işi yapıyoruz. Bu süre zarfında bulunduğumuz alanda ciddi anlamda hizmet kalitesi getirdik. Elimizden geldiği kadar müşterilerimize en taze ve en uygununu vermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar
Finans şirketinden ayrılıp market açtılar

YORUMLAR
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Kahramanmaraş, İstihdam, Market, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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