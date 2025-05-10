Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ekonominin, finansın ve teknolojinin sınırlarının birbirine karıştığını belirterek, "Veri, yapay zeka ve dijital altyapılar, bu dönüşümün itici gücü haline geliyor. Boğaziçi Üniversitesi, bu dönüşümde yalnızca takip eden değil yön veren ve çözümün parçası olan bir aktördür." dedi.

Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde, "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen zirve, ekonomik dönüşümün farklı boyutlarını disiplinler arası çerçevede ele alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un katılımıyla başlayan zirve, ekonomi ve finans çevrelerini Boğaziçi Üniversitesinde bir araya getirdi.

İki gün sürecek zirvede makroekonomik görünümden yapay zekaya, sermaye piyasalarından sürdürülebilir finans uygulamalarına kadar birçok konu tartışılacak. Zirve, karar vericilerle akademiyi buluşturması bakımından dikkat çekici etkileşim zemini sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin çağın sorunlarına yalnızca bilgi üretimiyle değil çözüm odaklı katkılarla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

İnci, Boğaziçi Üniversitesi olarak yalnızca bilimsel bilgi üretmekle yetinmediklerini belirterek, "Bu bilgiyi kamu yararına dönüştüren ve ülkemizin geleceğine katkı sunan tartışma zeminleri oluşturmayı temel bir görev kabul ediyoruz. Finans Zirvesi, bu sorumluluğun güçlü bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Ekonominin, finansın ve teknolojinin sınırlarının birbirine karıştığına işaret eden İnci, "Veri, yapay zeka ve dijital altyapılar, bu dönüşümün itici gücü haline geliyor. Boğaziçi Üniversitesi, bu dönüşümde yalnızca takip eden değil yön veren ve çözümün parçası olan bir aktördür." dedi.

"Finans Zirvesi 2025, fikirlerin serbestçe ifade edildiği, eleştirildiği ve geliştirildiği bir ortam sunmaktadır"

Naci İnci, küresel ölçekte yaşanan ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümlerin üniversitelerin yalnızca akademik üretimle değil aynı zamanda çözüm odaklı işbirlikleriyle de şekillendiği bir dönemde olunduğunu açıkça gösterdiğinin altını çizdi.

Boğaziçi Üniversitesinin her zaman olduğu gibi çağın gereklerine kurumsal kültürü, bağımsız düşünce geleneği ve disiplinler arası yaklaşımıyla karşılık verdiğini dile getiren İnci, şunları kaydetti:

"Finans Zirvesi 2025, bu anlayış doğrultusunda akademiyi, kamu sektörünü ve özel girişimleri aynı platformda buluşturan, fikirlerin serbestçe ifade edildiği, eleştirildiği ve geliştirildiği bir ortam sunmaktadır. Zirvemizin teması olan 'Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm', işte bu tür çok boyutlu ve kapsayıcı zeminlerde gerçek anlamını bulmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi olarak böyle bir platforma ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."