Finansal Endeks Mart’ta Yükseldi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), martta bir önceki aya göre 0,77 puan artarak 101,45 seviyesine yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliğinin İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin nisan ayı bülteni yayımlandı.

FKB'nin mart ayı endeksi ve nisan beklenti anketi verilerinin değerlendirildiği bültene göre, özellikle yıl sonu beklentilerindeki değişimler dikkate alındığında, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin durağan istikrarlı bir patikaya oturduğu gözlemlendi.

Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,79 olurken, 2025 ve 2026 yıl sonu beklentilerinde kayda değer bir değişiklik görülmedi.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ise martta bir önceki aya göre 0,77 puan artarak 101,45 değerine ulaştı. Endeks, 2024'ün son 6 ayında ağustos dışında artış yönünde eğilim gösterirken, bu yılın ocak ayında 3,09 puan azalmıştı. Şubatta yeniden yükselişe geçerek 2,78 puan artan ve 100,68 değerine ulaşan endeks, martta 101,45 oldu.

Endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi de 1,07 puan artarak 101,55 seviyesine yükseldi. Finansal Kiralama Endeksi 0,22 puan artışla 104,81, Finansman Endeksi 1,03 puan yükselişle 98 değerini aldı.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 sonu için yüzde 3,2 ve 2026 için ise yüzde 3,55 oldu.

"Endeksteki olumlu seyrin sürmesi önemli"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Endeks akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, "Endekste gözlenen olumlu seyrin sürmesi ve bu iyileşmenin tüm alt sektörlere yayılması, ekonominin genel durumu açısından önemli bir gösterge." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şeker, sektördeki olumlu gelişmelere rağmen enflasyonist sürecin devam edeceğine dair beklentinin, genel ekonomik göstergeler açısından hala bir risk unsuru oluşturduğunu da sözlerine ekledi.