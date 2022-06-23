Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü - Son Dakika
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Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü

23.06.2022 10:07
Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre; ekonomik güven endeksinin ardından, haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi de bir önceki aya göre 4,9 puan düştü. Dün açıklanan ekonomik güven endeksi de yüzde 6,2 gerilemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre; ekonomik güven endeksinin ardından, haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi de bir önceki aya göre 4,9 puan düştü. Dün açıklanan ekonomik güven endeksi de yüzde 6,2 gerilemişti.

TCMB, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini bugün açıkladı. Buna göre; haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi, yüzde 4,9 düşüş kaydederek 168,0 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası açıklamasına göre; son üç aydaki hizmetlere olan talep, finansal güven endeksini artış yönünde etkiledi. Son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkili oldu.

Merkez Bankası verilerine göre; finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe güven endeksleri, alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve 'Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 5,5 ve 16,4 puanlık azalış oldu. 'Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe ise 9,9 puanlık artış oldu.

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Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü - Son Dakika
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