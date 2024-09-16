Fındık Fiyatları Düşüşte

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Bölük, AA muhabirine, ağustosta sezona 120 liradan başlayan fındığın geçen haftalarda 130 liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Fiyatların son günlerde düşüşe geçtiğini ifade eden Bölük, bugün serbest piyasada 1 kilogram fındığın 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü kaydetti.
Bölük, serbest piyasada fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini, pazardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.
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