Fındık Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Hasadı Başladı

03.08.2025 15:45
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Trabzon ve Giresun'da fındık üreticileri, 3 Ağustos'ta hasat dönemi için bahçelerine girdi.

Trabzon ve Giresun'un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 3 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi.

Hasat öncesi hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, sabahtan itibaren bahçelerine girerek yeni mahsul fındıklarını topladı.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde işçi olarak çalışan Necati Erdoğan, AA muhabirine, hava sıcaklığının yüksek olmaması nedeniyle hasatı zorlanmadan yapabildiklerini söyledi.

Bahçede 24 kişi ile çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Hasat da iyi arkadaşlarımızla güzel bir ortamda çalışıyoruz. Mal sahibini memnun edebilirsek ne mutlu bize. Biz de o çaba içerisindeyiz. Her şeyin bir zor yanı var ama ekmek parasını kazanmak için o zorluklara da katlanmamız lazım. Çok ağır iş değil. Bu sene çok rahat çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımızın da hepsi memnun." diye konuştu.

Recep Kasım ise yaklaşık 25 yıldır fındık topladığını belirterek, "Sabah saat en geç 07.00'de başlıyoruz, akşam 18.00 gibi işi bırakıyoruz. Çok güzel ekibimiz var. Aynı ekiple neredeyse 20 senedir birlikte çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, çok zevkli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda fındık bahçesinde hasat yapan Fındık Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Suat Bayraktar da alçak rakımlı bahçelerde fındığın fazla ve kaliteli olduğunu dile getirdi.

Fındığın randımanı konusunda mutlu olduklarını vurgulayan Bayraktar, "Kokarca böceğinden dolayı epey sıkıntı çektik ama bu sene bu böcek epey azaldı. Biz 12 ay fındığa hizmet veriyoruz, hizmetimizin karşılığını alacağız." dedi.

Bayraktar, yaklaşık bir hafta süreyle hasada devam edeceklerine işaret ederek, "Bir hafta sonra da harmana seriyoruz. Harmandan sonra da patoza vuracağız, sonrada çuvallayıp satacağız. Fındığımıza çok değer vermemiz lazım. Çünkü bu altın değerinde bir mahsul. Bu altını iyi değerlendirirsek Türkiye kalkınır, halk kalkınır, hepimiz kalkınırız." diye konuştu.

Giresun

Giresun'da sahil kesimindeki fındık üreticileri de ürünü toplamaya başladı.

Merkeze bağlı Kayadibi Mahallesindeki bahçesinde fındık toplayan Ayça Toraman Yerli, sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hasat öncesi sürdürdükleri hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Toraman, "Bugün itibarıyla hasadımıza başladık. İyi ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Herkesin bahçesi var. Bölge halkı bahçelere girmeye başladı ve 15 gün hasadın sürmesini bekliyoruz." dedi.

Yaşar Işık ise iyi bir hasat dönemi geçirmeyi istediklerini dile getirerek, "Bahçelerimizin belli noktalarını daldan topluyoruz. Dökülmeye başladıktan sonra yer fındığı yapıyoruz. Yeni hasat dönemi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, giresun, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Hasadı Başladı - Son Dakika

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