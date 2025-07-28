Fındık Hasadı Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Hasadı Başlıyor

28.07.2025 17:33
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Trabzon'da fındık hasadına 3 Ağustos’ta başlanacak, erken hasadın önemi vurgulandı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), kentte sahil kesimindeki fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacağını bildirdi.

TTB'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyonun ortak bir karar aldığı belirtildi.

Buna göre 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacağı ifade edilen açıklamada, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 8 Ağustos, 500 metre ve üzerinde rakıma sahip kesimlerde ise 14 Ağustos'tan itibaren fındık toplanabileceği bildirildi.

Açıklamada, ihraç tarihlerinin de belirlenen toplama tarihlerinden bir hafta sonra olmak suretiyle şekillendirildiği vurgulandı.

Ayrıca erken hasat yapılmamasının önemine işaret edilen açıklamada, erken toplanan fındıkta randıman kaybının söz konusu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trabzon, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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