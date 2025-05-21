Fındık Kurduyla Mücadele Zamanı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Kurduyla Mücadele Zamanı

Fındık Kurduyla Mücadele Zamanı
21.05.2025 14:48
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Fındık kurdu zararlısına karşı ilaçlı mücadeleye başlama zamanı geldi, çiftçiler uyarıldı.

Fındıkta zarara neden olan fındık kurdu ile mücadele zamanının geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, fındık kurdu zararlısının beslenmek suretiyle meyvede erken dönemde sarı karamuk, geç dönemde kara karamuk ve yumurta bırakması sonucunda delik fındık oluşumuna neden olduğunu hatırlattı.

Bir çift fındık kurdunun dekarda yaklaşık olarak 200 adet fındığa zarar verdiği, bunun da dekarda 0,5 kg. fındık kaybına neden olduğunu ifade eden Kaplan "Fındık bahçelerimizde zarar yapan 'Fındık Kurdu'na karşı çiftçilerimiz bahçelerini sık sık kontrol ederek ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır. Trabzon İlimizde ilaçlı mücadeleye; sahil kuşakta Mayıs ilk yarısı, orta kuşakta, Mayıs ayı ortası ve yüksek kuşakta ise Mayıs ayı sonuna doğru yine fındık bahçelerinde yapılacak gözlemlerde fındıkların yüzde 50'si mercimek iriliğine ulaştığın da başlamalıdır. İlaçlamadan önce zararlının yoğunluğunu ölçmek gerekir. Bunun için fındık ocakları altına 3x3,5 m ebadında çarşaf gerilerek darbe metoduyla çarşafa düşen böcekler sayılmalıdır. Rastgele 10 ocak dan 2 veya daha fazla ergin böcek düştüğünde ve meyveler mercimek iriliğine ulaşınca ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamada Bakanlığımızca ruhsatlı ve fındığa tavsiyeli bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Yapılan bu ilaçlama ile yaprak bitleri de kontrol altına alınmaktadır. Fındık yeşil kokarcası ve kahverengi kokarca görülen bahçelerde fındık kurduna karşı yapılan ilaçlı mücadele de her üç zararlıya etki eden ve yine fındığa tavsiyesi bulunan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Mücadelede tavsiye edilmeyen ilaçların kullanılmaması; yaprak gübreleri hariç herhangi bir kimyasal maddenin ilaçla kesinlikle karıştırılmaması ve ilaçlamanın bir seferde yapılması gerekmektedir. Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve üreticiler tarafından yedi gün önceden, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile arılara olan etkisi duyurulmalıdır. Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen haliyle ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanmalıdır. Kullanılan bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajları kullanıcıları tarafından uygun şekilde imha edilmelidir. Zirai mücadelede bal arılarını korumak için öncelikle sıvı ilaç kullanılmalıdır. İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmamalıdır. İlaçlamalar akşamüzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanmalıdır" uyarılarında bulundu.

İsa Kaplan, insan ve hayvan sağlığı bakımından ilaçlama bitiminden sonra belirtilen süre ile ilaçlama yapılan alanda hayvan otlatılmaması ve meyve yenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

İsa Kaplan, Çiftçilik, Ekonomi, trabzon, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

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