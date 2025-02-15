Fındık Tüccarı Kayboldu, Üreticiler Mağdur - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Tüccarı Kayboldu, Üreticiler Mağdur

Fındık Tüccarı Kayboldu, Üreticiler Mağdur

Beşikdüzü'nde fındık tüccarı T.T. birçok üreticinin parasını ödemeden kayıplara karıştı.

15.02.2025 09:07
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir fındık tüccarı, geçtiğimiz fındık sezonunun ardından onlarca üreticiden emanet olarak aldığı milyonlarca lira değerinde fındığın ödemesini yapmadan kayıplara karıştı.

Fındık tüccarının gece yarısı boşalttığı iddia edilen iş yerinde toplanan fındık üreticileri duruma tepki gösterdi. Firma avukatı ile görüşen fındık üreticileri zaman zaman gergin anlar yaşarken, fenalaşan bir üretici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde onlarca fındık üreticileri milyonluk zarara uğradı. İlçede 'Gürem Fındık' adı altında fındık tüccarlığı yapan T.T. geçtiğimiz yıl fındık sezonunun ardından üreticilerden emanet aldığı fındığın ardından kayıplara karıştı. Dükkanını boşaltan T.T.'ye ulaşamayan üreticiler, sosyal medya aracılığı ile organize olarak seslerini duyurmak ve tepkilerini ortaya koymak için toplandı. Onlarca kişinin mağdur olduğu olayda milyonluk zarar oluşurken, toplanan üreticiler fındık tüccarının boşalttığı dükkanda bir araya geldi.

T.T.'nin fındıkları sattığı iddia edilen firmanın avukatı ile görüşen üreticiler duruma tepki gösterdi. Üreticilerden bazıları fenalaşarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, firma avukatı ve üreticiler arasından gerginlik yaşandı.

Üreticilerden Kemal Kudu, 6 aydır fındığının parasını almayı beklediğini belirterek "Bizden fındığı alırken 'Şu tarihte veya istediğiniz bir tarihte gelip paranızı alın' dediler. Bizden fındık alan kişi burayı terk etti. Bir daha da buraya gelmedi. Hakkımızı arıyoruz. Fakat muhatap bulamıyoruz. Bizi mağdur eden kişilerin bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. 6 aydır paramızı almayı bekliyoruz. Ben 450 kilogramlık fındık verdim. 2,5 ton fındık veren var. Kayıplara karışan tüccar bizden fındığı alıp firmaya veriyor. O firma yetkilisi bizimle sözleşme imzalamaya çalışıyor. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"Kasım'dan beri buraya gelip gidiyoruz"

Üreticilerden Hayriye Yıldızlar Birinci ise firma avukatı ile görüştüklerini ve paralarının önümüzdeki Eylül ayında ödenmeye başlayacağını öğrendiklerini belirterek "Kasım ayında annemin fındığı verdim. 80 yaşında annemin fındığını emaneten buraya bıraktım. Kasım'dan beri buraya gelip gidiyoruz. Her geldiğimiz aydan diğer aya yönlendirdiler. Sürekli ötelediler. Vakfıkebir, Tonya, Çarşıbaşı ilçelerden bulduğumuz fındık mağdurları ile bir Whatsapp grubu oluşturduk. Burayı gece yarısı boşaltıp kaçmış. Karadeniz'in geçim kaynağı fındık. Benim annem iki büklüm bu fındığı topladı. Bu ödemeleri Eylül ayına bırakmak istiyorlar. Onun da bir kesinliği yok. Bu parayı Eylül ayında alsak bile mağduruz. Buradaki çalışanların da parasını vermemişler" şeklinde konuştu.

"Gece yarısı kaçtı"

100 bin liranın üzerinde alacağı olduğunu kaydeden üretici Senem Saraç ise "5 ay önce fındığımızı vermiştim. O günden beri bekliyoruz. Sürekli bizi ekiyorlar. 500 kilogram fındık verdim. 100 bin liranın üzerinde alacağım vardı. Buraya avukat gönderiyor. Gece yarısı kaçtı. Başka yerde dükkan açmış. Madem paran yok orada nasıl dükkan açıyorsun. Eylül ayında paranın verileceğini söylüyorlar ama onunda garantisi yok. Güvence yok" diye konuştu.

"Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor"

Hayrettin Çolak isimli üretici de 7-8 milyonluk zarar olduğunu dile getirerek "Kendimin yanı sıra eşim ve dostumun fındığını da alıp geldim. Eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek beni çarptı. Eylül ayında fındık parasını ödeyeceğini söylüyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şuanda onun adına burada halen daha fındık alanlar var. Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor. Olayı mahkemeye de taşıyacağız. Çünkü bir tek bizi dolandırmadı. Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Fabrika olunca güvendik"

Fındık üreticisi Ahmet Çabuk ise "18 Eylül'de fındığımı verdim. Bir hafta, 10 gün sonra alırsın diyerek beni oyaladılar. Mağdur oldum. Engelli çocuğum var. Çocuğumun ilaçlarını arkadaşlarımdan borç para alarak alıyorum. Fabrika olunca güvendik. Ama yanılmışız. Buraya avukat göndermişler. Şimdi de bizden 6-7 sonraya gün istiyorlar. Olacak gibi durmuyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Tüccarı Kayboldu, Üreticiler Mağdur - Son Dakika

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