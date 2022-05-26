Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı - Son Dakika
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Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı

26.05.2022 13:02
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, fındık üreticilerine fındık bahçelerinin bakımı ve zararlılarla mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, fındık üreticilerine fındık bahçelerinin bakımı ve zararlılarla mücadele konusunda uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Hikmet Eyüpoğlu "Ziraat mühendislerimizin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucunda meteorolojik olarak yaşanan soğuk hava dalgası, don, fırtına vb. doğal etkiler sonucu, tozlanma ve döllemede yaşanan problemlerden kaynaklı ürün miktarında bir önceki yıla oranlara azalma olduğu, hastalık ve zararlılara bağlı olarak da ürün kayıpları meydana gelebileceğinden bu yıl fındık bahçelerinde azami oranda çalışmalarımıza gayret etmemiz gerekiyor. Fındık vazgeçilmezimiz. Milli değere sahip olan fındık ürünümüzün 1 tanesini dahi zayi etmeden hasadını gerçekleştirip çuvala koymamız gerekiyor. Her ay fındık bakımı için önemli. Haziran ayında da fındık bahçelerine gereken bakımları yapmalıyız. Bundan dolayı değerli üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için konusunda uzman Ziraat Yüksek Mühendislerimize danışarak uygulamalarını o yönde yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Tarım takvimine uyarak fındık bahçelerinde zararlılarla mücadele bakım ve besleme faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğini kaydeden Eyüpoğlu "Yapılan arazi faaliyetlerinde gözlemlenen durumlara göre bahçe temizliği ( dip sürgün alımı ve fındık bahçelerinde tırpan atılması ) yapılmalıdır. Özellikle son yıllarda görülen külleme hastalığını önlemek ve en aza indirmek için kültürel mücadele olarak dip sürgün temizliği ve fındık bahçelerinde tırpan işlemleri yapılmalıdır. Külleme ile ilgili kimyasal mücadelede saf kükürt, 100 g/L Kresoxim-methyl, 200 g/L Boscalid, 250 g/l Fluopyram+ 250 g/l Trifloxystrobin gibi etkili madde içeren ilaçlar kullanılabilir. Bahçelerde iyi bir hava hareketinin sağlanması şarttır. Unutulmamalıdır ki aynı zamanda bahçe içinde bulunan bu yabancı otlar ve dip sürgünleri bitki besin elementlerine ortak olmakta ve fındık gelişimi için gerekli olan besin elementlerini topraktan sömürmektedirler. Yine bu aylar içinde atılamayan azotlu gübrelerin 2. ya da 3. turları bitkilere toprak tahlili sonuçlarına göre bitki dal iz düşümlerine verilmelidir. Yapraktan uygulama olarak içerisinde Bor, Çinko, Demir, Mangan, Molibden gibi iz element içeren sıvı ya da toz formda olan sulandırılabilir gübreler bitkilere verilmelidir. Makro element (NPK) içerikli MAP ve MKP gibi gübrelerde yine yapraktan 20 gün arayla bitkilere verilebilir. Fındık kurdu ve yeşil kokarca ile mücadeleye devam edilmelidir. Bu fındık zararlılarının her birinin ortalama 200 adet fındık tanesine zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu zararlılar ile kimyasal mücadelede Thiacloprid + Deltamethrin, 150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin, Methiocarb etken maddeli ilaçlar kullanılabilir. Yine bölgemizde fındık bahçelerinde büyük oranda zarar veren Dalkıran zararlısı ile de mücadeleye devam edilmelidir. Kültürel mücadele olarak bulaşık dallar kesilerek araziden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Dalkıran zararlısının çıkışlarını gözlemlemek için fındık bahçelerine kitlesel tuzakların (Feromon Tuzakları, dekara ortalama 1 adet ) asılmasıyla yapılan takip sonucunda Haziran ve Temmuz aylarında bu zararlılara karşı kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadelede Methiocarb veya Chlorpyrifos+Cypermethrin 400+40 g/l etkili maddeli ilaçlar kullanılarak çıkış yoğunluğuna bağlı olarak 15-20 gün arayla en az iki defa ilaçlama yapılmalıdır" uyarılarında bulundu. - TRABZON

Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı
Fındıkta bakım ve zararlılarla mücadele zamanı

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Kaynak: İHA

Ziraat Odası, Akçaabat, Trabzon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

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