Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip - Son Dakika
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Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip

13.04.2022 12:54
Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde önceki gece saatlerinde etkili olan kar yapışı sonrası fındık ve diğer tarım ürünleri kar altına kaldı. Günlerdir etkili olan sıcak hava sonrası tomurcuklanan fındık yaprakları, kar yağışı ile birlikte soğuktan etkilendi, bazı üreticiler bahçelerinde bireysel tedbirler aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "12 nisan akşamı gecesi yağan kar özellikle yüksek kesimlerde epey etkili oldu. Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, Akkuş ve Ulubey ilçemize kadar inen kar yağışı gördük. Yüksek kesimlerde fındık ağaçlarının yapraklarında tomurcuklanma başladı. Son yağan karın fındığa zarar verip vermediğini görmek için 1 haftalık süreci takip etmek gerekiyor. Eğer fındık tomurcukları zarar gördüyse kurumaya gidecektir, eğer sağlam ise yeşil kalacaktır. Üreticilerimizin bu süreci çok iyi takip etmeleri gerekiyor" dedi.

Soydan, sigortası olan üreticilerin, görülen bir hasar durumunda muhakkak sigorta acentelerine bilgi vermeleri gerektiğini ifade ederek, "TARSİM ekipleri zaten mart ayında yağan kardan dolayı sahadaki çalışmalarını yürütüyor. Son yağan karın da yüksek kesimlerde hasar vermediğini düşünüyoruz, inşallah hasar yoktur, varsa bile lokal vardır" diye konuştu. - ORDU

Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Arslan Soydan, Fındık, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip - Son Dakika


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