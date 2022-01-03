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Fiyat artışları (1) - Son Dakika

Fiyat artışları (1)

03.01.2022 10:19
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin Aralık 2021 dönemi enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 olmuştu. Bu ortalamaya göre 2021 yılı enflasyonunun yüzde 30,05'e çıkacağı öngörülmüştü.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,680,38-0,183,320,330,553,980,990,451,842,66
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,91-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,481,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,080,360,810,741,050,401,041,541,580,874,13
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,680,08-0,510,091,430,520,762,602,981,284,34
Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,890,531-0,521,111,480,523,792,671,543,92
Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94-1,491,460,060,250,410,073,030,090,694,01
Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,022,46
Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,120,260,040,420,980,080,856,60-0,592,352,77
Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,251,030,880,851,530,290,2410,880,132,651,55
Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,390,170,690,92-0,20,841,710,910,173,555,24
Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,511,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,089,99
Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9711,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,8426,16
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,619,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,2627,09
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,198,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,147,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,7135,17
Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,598,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33
Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,536,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89
Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,956,136,619,465,623,9615,452521,668,3344,92
Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,254,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52
Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,584,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96
Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,892,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,2046,31
Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,313,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62
Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,082,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,1579,89
(Sürecek)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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