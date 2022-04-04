Fiyat artışları (1) - Son Dakika
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Fiyat artışları (1)

04.04.2022 10:14
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 yükseldi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 29,31, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 114,97 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre martta yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,6811,100,38-0,183,320,330,553,980,990,451,84

2,6610,45
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,914,81-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,48

1,227,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,085,460,360,810,741,050,401,041,541,580,87

4,139,19
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,68

0,08-0,510,091,430,520,762,602,981,28

4,34

Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,89

0,531-0,521,111,480,523,792,671,54

3,92

Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94

-1,491,460,060,250,410,073,030,090,69

4,01

Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80

-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,02

2,46

Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,12

0,260,040,420,980,080,856,60-0,592,35

2,77

Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,25

1,030,880,851,530,290,2410,880,132,65

1,55

Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,132,39

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

5,24

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,33,51

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

9,99

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,58

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

19,08

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212022201220132014201520162017201820192020

20212022
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6911,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,84

26,1693,53
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,449,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,26

27,09105,01
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,148,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,50

31,20114,97
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,14

7,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,71

35,17

Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,59

8,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,53

38,33

Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,53

6,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,17

42,89

Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,95

6,136,619,465,623,9615,452521,668,33

44,92

Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,25

4,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,53

45,52

Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,58

4,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,33

43,96

Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,8919,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

46,31

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,0321,31

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

54,62

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,636,08

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

79,89

(Sürecek)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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