Samsun'da 165 işletmeye Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında para cezası - Son Dakika
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Samsun'da 165 işletmeye Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında para cezası

22.06.2022 11:05
Samsun'da 165 işletmeye Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında para cezası

Samsun'da, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında 165 işletmede 304 ürünle ilgili idari para cezası uygulandı.

Samsun'da, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında 165 işletmede 304 ürünle ilgili idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk, KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı, toptancı hallerinin denetimi ile Hal Kayıt Sistemi ve ürün künye bilgileri üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Atakum sahil şeridi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan büfe ve işletmelerin haksız fiyat artışları, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği"ne uygun fiyat etiketi bulundurup bulundurmadıkları, fiyat tarifeleri, menü ve içeriklerinin mevzuata uygun olup olmadığı yönünden denetlendiği aktarılan açıklamada, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 2022 yılında 800 işletmede 9 bin 323 ürünle ilgili denetim gerçekleştirildiğini, kent genelinde 165 işletmeye 304 ürünle ilgili idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğine işaret eden Dağlı, işletmeleri daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaları için yasalara uymaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

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