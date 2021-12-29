Fiyat İstikrarı Komitesi'nde enflasyonla mücadele ve döviz kurlarının fiyatlar üzerindeki etkisi ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısında, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin detaylı şekilde analiz edildiğini ifade edilerek, enflasyon ile mücadele konusunda kurumların tam uyum içerisinde koordineli hareket edeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Nurettin Nebati'nin başkanlığında düzenlenen Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, devamında ise yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin bütüncül bir açık açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin detaylı şekilde analiz edildiği belirtilen açıklamada, fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen veya yönlendirilen fiyatlar dolayısıyla bugüne kadar hayta geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımların görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ilerleyen dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumların tam uyum içerisindeki koordineli hareket edeceği ifade edilerek, komite çalışmalarına düzenlik ve sık aralıklarla devam edileceği aktarıldı. - ANKARA