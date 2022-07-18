Tarlada yeşillik fiyatları tabana düştü - Son Dakika
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Tarlada yeşillik fiyatları tabana düştü

18.07.2022 14:55

Tarlada yeşillik fiyatları tabana düştüTOKAT Tokat'ta tarlada marul 2 lira, roka, dereotu 1 lira, maydanoz 50 kuruşa kadar düştü.

Tarlada yeşillik fiyatları tabana düştü

TOKAT Tokat'ta tarlada marul 2 lira, roka, dereotu 1 lira, maydanoz 50 kuruşa kadar düştü.

Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde yaklaşık 400 dönüm arazide üretilen yeşillikler başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. Üretimde ki bollukla fiyatlarda da düşüş yaşandı. Nisan ayında 8-10 lira arasında satılan marul 1,5 - 2 lira, maydanozu bağı 50 kuruş, roka, dereotu, tere, nane ise 1 liradan satılıyor.

Fiyatlar dibe vurdu

Üretici Mehmet Seyrekoğlu, ürünlerin bollaştığını ama sevkiyat zincirindeki sorun nedeni ile fiyatların dibe vurduğunu kaydetti. Yaklaşık 70-80 bin tane marulun satılmayı beklediğini belirten Seyrekoğlu, "Normalde günlük ortalama 20-30 bin civarında marul satarken şu an satışımız 5 bine düştü. Yani beşte bire düştü. Genelde nakliyeyi bahane ediyorlar. Yani 2 liraya bakkala, markete, manava gitse böyle hiçbir şey alamazsın. 1 kiloya yakın gelen marul 2 lira. 2 lira maliyetinin altında. Yani mağduriyetin en fazlasını yaşıyoruz" dedi.

Sevkiyat durdu, üretici kara kara düşünüyor

Seyrekoğlu, ürünün bol olduğunu sadece pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Çünkü sevkiyat olmuyor. Sevkiyatçılarda, büyük komisyoncular, büyük market zincirleri nakliyenin maliyeti yüksek olduğu için aksamalar oldu. Gelmiyorlar, bu da fiyatlara yansıyor. Fiyatlarımız tabana düştü. Son iki ayın en düşük fiyatları diyelim. Ama işçimiz hazır, üretim hazır, kalite hazır, hepsi güzel. Ama satışlarımız düştü, şu an kara kara düşünüyor ne yapacağımızı" diye konuştu.

Kışın 8-10 liradan satılan marulun mayıs ayında sezonun açılması ile birlikte 2 liranın altına düştüğünü belirten Seyrekoğu, "Bu fiyatlar zaten işçi giderini zor karşılıyor. Daha da düşme şansı yok. Yani o zaman işçilikten vazgeçeceğiz, tarlada bırakacağız. Bu şartlarda üretim çok zor. Yaklaşık 25 senedir ben bu işi yapıyorum. Ben böyle bir dengesiz bir sezon görmedim. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama nereye kadar onu da bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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